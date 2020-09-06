Видео ⟩ В Эстонии рысь прямо во дворе дома устроила охоту на кота

Проживающая около четырех лет на опушке леса Кая уже привыкла, что время от времени во двор забредают зайцы или косули, и хотела показать животное своему трехлетнему ребенку. Но на этот раз на нее смотрела рысь.

Поскольку телефон был с собой, Кая сделала несколько снимков до того, как заметила, что рысь начала преследовать ее кота. "Тогда я повысила голос и рысь испугалась, замерла и кот успел убежать", - рассказывает молодая женщина, добавляя, что рысь некоторое время просто смотрела и только потом направилась в лес.

"Ход событий был следующим: рысь пришла и некоторое время ходила на по нашему двору, как видно на записи камеры видеонаблюдения. Вероятно, она заметила кота",

- рассказал отец семейства Марко, он пообещал узнать у охотников, какая модель поведения у рыси, которая видела, что в доме живет такая потенциальная добыча.

"Кот был шокирован, когда узнал, что не находится на вершине пищевой цепи", - шутит владелец, отмечая, что все-таки история со счастливым концом, поскольку никто не стал добычей лесного зверя.

Видео: Рысь в Эстонии

"С сегодняшнего дня он сидит в нашей комнате и даже во сне держит глаза открытыми", - описывает он поведение получившего травматический шок кота.

Котов в семье два. С рысью познакомился девятилетний кот по кличке Уду. Хозяйка рада, что с рысью не встретилась их десятилетний кот Краака, который уже полуслепой и не очень оправдывает свое имя.

"Он может стать легкой добычей", - озвучивает свой страх Кая и говорит, что на ночь запирает любимых котов в надворной постройке, где они не будут мешать спать семье, но и будут в безопасности.

Утром, когда их выпускают, они обычно наслаждаются свободой, но после пережитого травматического опыта кот Уду сразу устремился в комнату поближе к хозяйке и стал следить за двором из окна.

Забора вокруг дома нет и двор плавно переходит в лесную зону, куда семья ходит собирать ягоды. "Я всегда знала, что рысь — пугливое животное, но в тот день трусливости не чувствовалось", - рассказывает Кая, добавляя, что сильнее всего беспокоится за безопасность своего ребенка.

Председатель Раквереского клуба охотников Яан Виллак сказал, что, конечно, беспокоится за ребенка не стоит, поскольку все-таки рысь навряд ли пойдет убивать.

"Если возникнет необходимость, кота убьет как лиса, так и рысь. Для них он легкая добыча", - объясняет Виллак, добавляя, что количество рысей, по мнению охотников, растет, но поводов для беспокойства нет.

"Мнения охотников и Департамента окружающей среды кардинально разные в отношении всех хищников. Больше всего в отношении медведей и волков, но также и рысей", - сказал Виллак, отметив, что в течение трех-четырех лет не разрешалось охотиться на рысей, поскольку, как утверждалось, этих животных мало.

Численность рыси во многом зависит от численности косулей и зайцев, поскольку они являются основной добычей хищников. Поскольку Кая говорит, что время от времени в ее двор забредают зайцы и косули, не исключено, что рысь охотилась за зайцем и оказалась во дворе, где увидела кота.

"Мясо есть мясо", - озвучил Виллак мысли рыси.

Также охотник рассказал о своем опыте, как косуля пришла во двор человека, чтобы спрятаться от хищника.

Это становится уже тенденцией, что травоядные животные ищут убежища вблизи человека, поэтому хищникам не остается ничего другого, как следовать за ними.