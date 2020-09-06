Сегодня 4 недели белорусским протестам: на улицы Минска вышли более 110 тысяч человек

Власти, как это было и в предыдущие дни, перекрыли улицы и закрыли станций метро в центре города. Как сообщает белорусский портал Tut.by, демонстрантам преградил путь кордон омоновцев, перед которым лежала цепь из колючей проволоки.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев, на акцию протеста вышли более 100 тысяч человек. По данным онлайн-платформы "Голос", в протестных акциях в Беларуси принимают участие более 125 тысяч человек. Митинги также проходят в Гродно, Бресте и Гомеле.

Портал "Медуза", со ссылкой на правозащитный центр "Весна" сообщает, что на "Марше единства" в Минске задержаны как минимум 76 человек.

Где находится сам Лукашенко, неизвестно.