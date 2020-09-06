Утечка аммиака в Вецмилгрависе ликвидирована. Жителей призывают не выходить из дома

Сейчас утечка ликвидирована, но VUGD призывает жителей Вецмилгрависа в окрестностях ул. Атлантияс не открывать окна и по возможности не находиться на улице.

На месте происшествия работали 17 пожарных. Работники производственного объекта были эвакуированы, рассматривалась возможность эвакуации и жителей окрестностей.