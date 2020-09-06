Утечка аммиака в Вецмилгрависе ликвидирована. Жителей призывают не выходить из дома

Сегодня в 17.14 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов на ул. Атлантияс в Риге, где на производственной территории из холодильной установки произошла утечка аммиака, сообщили агентству LETA в VUGD.
Сейчас утечка ликвидирована, но VUGD призывает жителей Вецмилгрависа в окрестностях ул. Атлантияс не открывать окна и по возможности не находиться на улице.
На месте происшествия работали 17 пожарных. Работники производственного объекта были эвакуированы, рассматривалась возможность эвакуации и жителей окрестностей.
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