В мире отмечен рекордный прирост числа заражений коронавирусом

В мире отмечен рекордный суточный прирост числа диагностированных случаев заражения коронавирусом SARS-Cov-2, сообщает в воскресенье, 6 сентября, университет Джона Хопкинса мировую статистику. За 24 часа выявили 304 626 инфицированных. Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа, когда за сутки прирост составил 304 351 зараженных.

При этом число фиксируемых в сутки смертельных случаев сократилось почти вдвое. Если 14 августа скончались 10 135 инфицированных больных, то за истекшие 24 часа в мире умерли 5637 человек.

С начала пандемии вирус был диагностирован у 26 882 530 человек (данные актуализированы на момент публикации), 879 580 человек скончались от заболевания COVID-19, вызванного вирусом.

Больше всего зараженных и смертельных случаев в США: у 6,2 млн человек диагностировали коронавирус и 188,5 тысячи скончались. На втором месте - Бразилия, где 4,1 млн случаев заражения и умерли уже 126,2 тысячи человек. Далее, Индия, где также более 4,1 млн заражений, 70,6 тысячи смертей. При этом, в Индии резко растет ежедневный прирост числа заболевших.

Россия на четвертом месте по числу инфицированных, их более миллиона человек, и на 12-м месте, по официальной статистике, по числу скончавшихся - 17 820 заболевших умерли.