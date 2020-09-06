Несмотря на коронавирус, в Эстонии прошел этап чемпионата мира по ралли

Галерея: В Эстонии прошел этап чемпионата мира по ралли

В последнем заезде Тянак пришел третьим, уступив шесть секунд финскому гонщику Калле Рованперу. Но этот результат никак не повлиял на финальные итоги, поэтому Отть Тянак и Мартин Ярвеоя стали победителями первого проведенного в Эстонии этапа чемпионата мира по ралли. Это первая победа Тянака на этапе ЧМ за команду Hyundai. Второе место занял ирландец Крейг Брин, лидер общего зачета чемпионата мира француз Себастьен Ожье оказался на третьем месте.

Rally Estonia — четвертый в этом году этап ЧМ по авторалли. После прошедших этапов по-прежнему лидирует экипаж Toyota Себастьен Ожье и Жюльен Энграссия, на втором месте их товарищи по команде Элфин Эванс и Скотт Мартин. Действующие чемпионы мира Отть Тянак и Мартин Ярвеоя (Hyundai) поднялись на третье место.