Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года

Дева

У Дев начинается очень важный период. Звезды сделают разум этих людей открытым и готовым к изменениям. Наступает время перемен. Благоприятными они будут или нет, придется решать самим представителям данного знака. Бездействие в этом плане равнозначно проигрышу, уверяет Василиса Володина.

Конец недели обозначится творческим ростом, появлением множества новых идей. И не обязательно реализовывать их прямо сейчас.

Некоторые просто можно записать и рассмотреть чуть позднее. В общении с людьми астролог советует Девам не уповать на одну только гибкость. В некоторых вопросах придется проявить силу характера.

Весы

У Весов, которые не состоят в отношениях, не исключено обострение чувства одиночества. Им может показаться, что нужно срочно что-то менять. Астролог советует представителям этого знака не наломать дров, иначе им придется серьезно переживать и сожалеть о содеянном.

Наиболее благоприятными днями недели можно считать 10 и 11 сентября. В эти дни звезды будут очень позитивными, поэтому у Весов получится завершить важные дела на работе и в бизнесе. Продуктивность будет на высоте.

Выходные станут яркими и насыщенными, но не надо планировать на них активный отдых и общение - можно побыть дома.

Скорпион

Первый день недели прекрасно подойдет для избавления от ненужных вещей и хлама, что очень негативно влияет на энергетику и продуктивность Скорпионов. В середине недели возможны судьбоносные встречи, приятные знакомства. В целом люди этого знака станут более обаятельными в глазах окружающих.

Звезды и планеты хотят видеть активных Скорпионов, которые умеют направлять свои силы в правильное русло.

Нужно больше времени посвящать домашним делам, не забывая о близких, а также работать без лени и прокрастинации.

Это та самая неделя, на которой можно преуспеть во всем.

Стрелец

Стрельцам стоит повысить энергетику и жизненный тонус, потому что впереди проверка на прочность. Это не значит, что неделя будет очень сложной и неблагоприятной. Наоборот, Стрельцы смогут получить много полезного опыта, раскрыться с новой стороны.

Да, появится много неизвестных переменных, но жизнь продолжит течь по привычному руслу. Стрельцы станут чуточку мудрее и умнее, опытнее и разумнее.

Самый неблагоприятный день недели - воскресенье, когда не стоит заниматься важными делами, нужно быть дома, рядом с близкими.

Козерог

В первой половине недели у Козерогов ожидается спад настроения, следствием чего могут стать неудачи. Однако звезды и планеты значительно усилят интуицию представителей этого знака, так что им проще будет принимать различного рода важные решения - как в любви, так и в делах.

С 10 по 13 сентября Козерогам надо запланировать важные дела и встречи. В конце недели полезно заняться спортом, сменить обстановку.

Информационные потоки станут более активными, поэтому можно заняться обучением.

Водолей

Это очень благоприятная неделя для Водолеев. Настроить себя на успех им поможет сила самовнушения. Пришло время почаще говорить себе "я могу", "я все сделаю" вместо "я боюсь" или "я не смогу". Правильные слова и мысли способны настроить нашу жизнь на нужную волну. На этой неделе Водолеям нельзя сомневаться в себе.

Пиком позитивного воздействия ночных светил станут 9 и 10 сентября. В эти дни можно серьезно преуспеть в делах, любви и домашних заботах.

Астролог советует спланировать все заранее, тогда любовь не будет мешать работе и делам. Даже наоборот - успех в одной сфере поможет привлечь удачу в другой.

Рыбы

В первый день недели на Рыб может напасть тоска и негатив, так как ночные светила будут не в духе. Это будет очень непростой день, но со вторника ситуация резко пойдет в гору. Все начнется меняться к лучшему, а Рыбы станут куда более удачливыми.

Конец недели одинаково хорошо подходит для работы, шопинга, любви, начала или завершения отношений. Можно принимать важные решения, причем опираясь на интуицию.

Это очень яркая и продуктивная неделя для Рыб, которые умеют слушать свое сердце, но не забывать при этом про здравый смысл.