Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года

Василиса Володина - одна из самых популярных российских астрологов. Ее прогнозы помогают людям находить ответы на вопросы и ставить перед собой правильные цели. Настало время подготовиться к очередной неделе.
Звезды и планеты на этой неделе находятся в довольно благоприятном положении, которое благоволит самоанализу, оценке прошлых ошибок и будущих перспектив.
Овен
У Овнов в эти семь дней ожидается обострение финансовых проблем. В период с 7 по 13 сентября этим людям необходимо бережнее относиться к деньгам и не торопиться их тратить.
На работе и дома лучше не спорить лишний раз и не наживать себе врагов. Очень важно в общении быть дипломатичными.
С любимым человеком важно прояснить проблемы в отношениях. Развлечения и отдых стоит перенести на выходные, когда звезды и планеты станут максимально созидательными.
Телец
Тнльцам на этой неделе придется сделать выбор - либо работа, либо любовь. Угнаться за двумя зайцами не получится, поэтому уже с утра понедельника желательно знать, чему можно и нужно себя полностью отдать в период с 7 по 13 сентября. Первые пару-тройку дней звезды будут не в духе.
Астролог настоятельно рекомендует представителям этого знака браться только за самые простые дела. Целеустремленным и динамичным Тельцам придется встретиться с мощной оппозицией, так что потребуется направить свою энергию только в одно русло. Это будет довольно благоприятное время для совершения покупок, а вот поездки лучше по возможности отменить.
Близнецы
Близнецам улыбнется удача в финансовой и рабочей сферах, особенно в первые три дня недели - 7, 8 и 9 сентября. В целом неделю можно считать периодом, когда лучше заниматься самыми неотложными делами.
Неделя может быть достаточно нервной и бурной в плане эмоций, поэтому необходимо активнее бороться с усталостью, не допускать переутомления.
Самодостаточность и крепость духа помогут Близнецам нейтрализовать негативный настрой, стать удачливее.
Сейчас нельзя сидеть и ждать чуда - нужно действовать.
Рак
Раков ожидают довольно напряженные будние дни. На работе и в любви будут постоянные взлеты и падения. Нужно подготовиться к худшему, но надеяться на лучшее, тогда велика вероятность того, что проблемы обойдут стороной. Представителям данного знака рекомендуется не торопиться с принятием решений и быть учтивее с окружающими.
Выходные станут для них благоприятными.
В субботу и воскресенье звезды и планеты окажутся в полной гармонии, поэтому Раки смогут как следует отдохнуть.
Лев
В понедельник звезды будут в дисгармонии с планетами, поэтому Львам придется бороться со страхами, сомнениями, негативными мыслями. Чтобы не обострять обстановку, рекомендуется не задерживаться на работе, не уходить с головой в дела. В первые дни недели важно посвящать себя семье, родителям, своей половинке, друзьям и детям.
Неделя подходит для покупок, вложения средств в обучение и получение нового опыта и знаний. Если и тратиться, то на что-то полезное.
Вторая половина недели прекрасно подойдет для романтики, любви, знакомств и мимолетных романов. Львы станут более привлекательными для противоположного пола. Этим стоит воспользоваться.
Дева
У Дев начинается очень важный период. Звезды сделают разум этих людей открытым и готовым к изменениям. Наступает время перемен. Благоприятными они будут или нет, придется решать самим представителям данного знака. Бездействие в этом плане равнозначно проигрышу, уверяет Василиса Володина.
Конец недели обозначится творческим ростом, появлением множества новых идей. И не обязательно реализовывать их прямо сейчас.
Некоторые просто можно записать и рассмотреть чуть позднее. В общении с людьми астролог советует Девам не уповать на одну только гибкость. В некоторых вопросах придется проявить силу характера.
Весы
У Весов, которые не состоят в отношениях, не исключено обострение чувства одиночества. Им может показаться, что нужно срочно что-то менять. Астролог советует представителям этого знака не наломать дров, иначе им придется серьезно переживать и сожалеть о содеянном.
Наиболее благоприятными днями недели можно считать 10 и 11 сентября. В эти дни звезды будут очень позитивными, поэтому у Весов получится завершить важные дела на работе и в бизнесе. Продуктивность будет на высоте.
Выходные станут яркими и насыщенными, но не надо планировать на них активный отдых и общение - можно побыть дома.
Скорпион
Первый день недели прекрасно подойдет для избавления от ненужных вещей и хлама, что очень негативно влияет на энергетику и продуктивность Скорпионов. В середине недели возможны судьбоносные встречи, приятные знакомства. В целом люди этого знака станут более обаятельными в глазах окружающих.
Звезды и планеты хотят видеть активных Скорпионов, которые умеют направлять свои силы в правильное русло.
Нужно больше времени посвящать домашним делам, не забывая о близких, а также работать без лени и прокрастинации.
Это та самая неделя, на которой можно преуспеть во всем.
Стрелец
Стрельцам стоит повысить энергетику и жизненный тонус, потому что впереди проверка на прочность. Это не значит, что неделя будет очень сложной и неблагоприятной. Наоборот, Стрельцы смогут получить много полезного опыта, раскрыться с новой стороны.
Да, появится много неизвестных переменных, но жизнь продолжит течь по привычному руслу. Стрельцы станут чуточку мудрее и умнее, опытнее и разумнее.
Самый неблагоприятный день недели - воскресенье, когда не стоит заниматься важными делами, нужно быть дома, рядом с близкими.
Козерог
В первой половине недели у Козерогов ожидается спад настроения, следствием чего могут стать неудачи. Однако звезды и планеты значительно усилят интуицию представителей этого знака, так что им проще будет принимать различного рода важные решения - как в любви, так и в делах.
С 10 по 13 сентября Козерогам надо запланировать важные дела и встречи. В конце недели полезно заняться спортом, сменить обстановку.
Информационные потоки станут более активными, поэтому можно заняться обучением.
Водолей
Это очень благоприятная неделя для Водолеев. Настроить себя на успех им поможет сила самовнушения. Пришло время почаще говорить себе "я могу", "я все сделаю" вместо "я боюсь" или "я не смогу". Правильные слова и мысли способны настроить нашу жизнь на нужную волну. На этой неделе Водолеям нельзя сомневаться в себе.
Пиком позитивного воздействия ночных светил станут 9 и 10 сентября. В эти дни можно серьезно преуспеть в делах, любви и домашних заботах.
Астролог советует спланировать все заранее, тогда любовь не будет мешать работе и делам. Даже наоборот - успех в одной сфере поможет привлечь удачу в другой.
Рыбы
В первый день недели на Рыб может напасть тоска и негатив, так как ночные светила будут не в духе. Это будет очень непростой день, но со вторника ситуация резко пойдет в гору. Все начнется меняться к лучшему, а Рыбы станут куда более удачливыми.
Конец недели одинаково хорошо подходит для работы, шопинга, любви, начала или завершения отношений. Можно принимать важные решения, причем опираясь на интуицию.
Это очень яркая и продуктивная неделя для Рыб, которые умеют слушать свое сердце, но не забывать при этом про здравый смысл.
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