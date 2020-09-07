Сборная Латвии по футболу на выезде сыграла вничью с Мальтой

Ещё до начала матча главный тренер сборной Латвии Дайнис Казакевич столкнулся с очень большой проблемой - в команде не осталось нападающих. Напомним, Владислав Гутковскис в матче против Андорры заработал красную карточку, а швейцарский "Сьон", за который играет Роберт Улдрикис, запретил форварду лететь на Мальту из-за страха, что тот заразится коронавирусом.

На помощь команде отправился 18-летний Раймонд Кроллис из рижской "Метты", который получил своё первое приглашение в сборную и сразу же вышел на поле в стартовом составе.

Фото: Мальта - Латвия

Начало матча осталось полностью за хозяевами, которые захватили инициативу, а на седьмой минуте проверили на прочность штангу ворот Павла Штейнбора. Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, когда Кириан Нвоко получил пас с правого фланга и без сопротивления латвийских защитников отправил мяч в сетку.

После этого подопечные Казакевича немного оживились - на 24-й минуте Андрей Цыганик проверил бдительность вратаря сборной Мальты, а ещё минуту спустя после подачи углового Каспар Дубра нанёс удар головой, попал в защитника мальтийцев Мэттью Вильомье, от которого мяч и отскочил в ворота.

В оставшееся время игра успокоилась и скорости упали. Команды обменялись ещё по одному опасному моменту, но на перерыв ушли при счёте 1:1.

Надежда на то, что второй тайм для нашей сборной будет более удачным, умирала с каждой минутой. В принципе, за весь второй тайм с трудом можно вспомнить и выделить хоть какие-то моменты у ворот обеих команд.

Да, сборная Латвии была активнее. Да, мы больше владели мячом. И что с того, если забить и одержать победу над командой, которая занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, мы так и не смогли?

Команда Дайниса Казакевича второй матч подряд сыграла вничью и набрав 2 очка расположилась на втором месте в группе D.

Для тех, у кого стакан наполовину полон - сборная Латвии в этом году ещё ни разу не проиграла. Для здравомыслящих - мы не смогли забить Андорре и Мальте.

Следующий матч для сборной Латвии станет товарищеским - 7 октября латвийские футболисты сыграют с Черногорией. Три дня спустя в рамках Лиги Наций сборная Латвии на вызде выйдет на поле против Фарерских островов, а 13 октября в Риге примет команду Мальты.