Через 15 лет Италия может лишиться еще одной достопримечательности

Уже через 15 лет может растаять самый известный ледник Италии, находящийся на горе Мармолада. К такому выводу пришли ученые из Падуанского университета, сообщает Lonely Planet.
Сейчас на горе Мармоладе располагается один из самых известных круглогодичных горнолыжных курортов Италии, однако из‑за роста выбросов углерода ледник быстро тает и теряет до девяти гектаров ежегодно. Следует отметить, что еще десять лет назад скорость таяния составляла лишь пять гектаров в год.
По мнению исследователей, большая часть Мармолады исчезнет в 2031 году. Этот прогноз совпадает с другими, сделанными учеными, изучающими таяние ледников.
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