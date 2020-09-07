Через 15 лет Италия может лишиться еще одной достопримечательности

Сейчас на горе Мармоладе располагается один из самых известных круглогодичных горнолыжных курортов Италии, однако из‑за роста выбросов углерода ледник быстро тает и теряет до девяти гектаров ежегодно. Следует отметить, что еще десять лет назад скорость таяния составляла лишь пять гектаров в год.