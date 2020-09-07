ВИДЕО ⟩ Джоковича сняли с US Open за удар мячом в судью

Инцидент произошёл в 1/8 финала матча против Пабло Каррено-Бусты. Проиграв подачу при счёте 5:5 в первом сете, сербский теннисист хотел ударить мячом в стенку корта, но попал в шею линейному судье.

Она упала на корт и кашляла, как будто задыхается. После этого её увели с корта.

ААААААААААААААААААА! ДЖОКОВИЧА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ С US OPEN! ⚡⚡⚡



Новак психанул после проигранной подачи и вдарил по мячу – он прилетел прямо в лицо линейному арбитру 😡



После долгих совещаний, организаторы приняли решение снять серба с соревнований 🔥 pic.twitter.com/SdV7TKCJJ3 — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) September 6, 2020

Судья на вышке, Джокович и супервайзеры долго обсуждали ситуацию. Теннисист просил оштрафовать его на гейм или сет, но в итоге первую ракетку мира дисквалифицировали с турнира.

Таким образом, в следующий раунд US Open вышел испанец Пабло Каррено-Буста, а 17-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович покинул территорию US Open, пропустив послематчевую пресс-конференцию.

Отметим, что для Джоковича это поражение стало первым в сезоне (до этого он выиграл 26 матчей).

US Open завершится 13 сентября и у турнира будет абсолютно новый чемпион. С 2004-го турнир выигрывали 7 человек: Джокович, Федерер, Надаль, Дель Потро, Маррей, Вавринка и Чилич. Никого из них в сетке нет.