Наркоторговец оказался страстным коллекционером машин

В ходе масштабной операции по борьбе с наркотиками полиция штата Массачусетс остановила автомобиль, в грузе которого находились 62 килограмма марихуаны. Водитель машины представился стражам порядка как курьер FedEx, направляющийся к некому Хуану, которому необходимо доставить шесть пакетов с неизвестным содержимым.

Полицейские 41-летнему Тейлору не поверили и он был арестован. Суд освободил Тейлора под залог, однако преступник пропал бесследно.

ФОТО: www.facebook.com/TheSauceSpot

Продолжая расследование, полицейский дошли до заброшенного пожарного депо города Халиок, где и открылась страсть Тейлора. Там находились 37 довольно интересных машин.

В депо, переделанном под склад-гараж и формально принадлежащем его матери, Тейлор среди прочего хранил восемь Toyota Supra, три Nissan GT-R, пять BMW M3 E46 необычных цветов, три BMW M3 E92 (в том числе и модель Lime Rock Edition), три Nissan Skyline R34, Honda S2000, Mitsubishi Lancer Evolution и ряд других уличных спорткаров.

ФОТО: www.facebook.com/TheSauceSpot

Еще восемь машин полицейские нашли на другой стоянке, в свою очередь дома у наркоторговца было найдено более миллиона долларов наличными и 24 единицы огнестрельного оружия.