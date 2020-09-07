Владимир Познер: "Отравление Навального гораздо хуже для власти в целом и Путина в частности"

Владимир Познер указал, что не сомневается в исследований немецкой лаборатории. Даже если ученые обнаружили следы "Новичка", то это "не является доказательством того, что российские спецслужбы имели отношение к отравлению Навального". Он не отрицает и возможность того, что имели, но это еще следует выяснить.

Владимир Владимирович заметил, что на Западе мало кто знал Навального. О нем говорили редко. В России он был хорошо известен, но угрозы Путину не представлял.

"Он был не слишком популярен, партия его была не очень успешной. Да, его разоблачения коррупции были неприятны, но не более того", - пояснил журналист.

Познер подчеркнул, что теперь в глазах западных стран Навальный стал "Жертвой авторитарной системы", а Путин тем руководителем страны, кто отравляет противников своей власти.

"То, что я написал, не мое мнение, а факты, из которых я делаю вывод, что отравление Навального гораздо хуже для власти в целом и Путина в частности, чем вся его совокупная деятельность", - подытожил Владимир Владимирович.

Напомним, российскому оппозиционному лидеру, политическому и общественному деятелю Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. Пилот принял решение совершить экстренную посадку в Омске. Навальный в коме был госпитализирован в городскую больницу, а спустя двое суток омские врачи разрешили транспортировать его в Берлин, где он проходит лечение с тех пор в больнице "Шарите".

2 сентября правительство Германии официально объявило, что политик был отравлен нервно-паралитическим ядом из группы "Новичок". Аналогичный яд был найден в пробах бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, получивших отравление в Солсбери, в Великобритании.