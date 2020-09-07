Фото ⟩ Саша Бортич: "У меня нет образа пай-девочки или великой актрисы"

"Знаете, в сериале будет один момент, когда зрители просто охренеют от того, что выкинет моя героиня. Это придумка моя собственная, и в общем проницательный человек сразу поймет, что все это неправда, но вообще это должен быть шок", - интригует блондинка.

Сама она довольна тем, как исполнила эту сцену. Бортич подчеркивает, что все-таки - это лишь персонаж и художественный вымысел.

"Игра на выживание", Саша Бортич ФОТО: Пресс-фото

Много что в сериале Саша делала без каскадеров, но без спойлеров не расскажешь.

"Мы все снимали в хронологической последовательности, но был один кусок, который мы проработали заранее в первую неделю производства. Там мы в зеленых комбинезонах и берцах бегаем, а дело в августе в Абхазии, жара", - заметила Саша.

Оказывается, некоторые сцены были настолько сложными и изматывающими, что очень сплотили актеров.

"Когда мы закончили этот кусок, на площадку подъехали другие артисты, и для них этот проект казался таким лайтовым, а мы уже после той недели чувствовали себя ветеранами", - указала она.

Саши Бортич подчеркнула, что называет себя "свободной".

"Никогда я ничего из себя не строила, не пыталась ничему соответствовать. Все знают, что я панк-рокер и за словом в карман не полезу. У меня нет образа пай-девочки или великой актрисы. Я просто Саша Бортич", - призналась она.

Во время интервью она многое оставляет при себе.

"Было, правда, одно видеоинтервью, где я много говорила про личное, матюгнулась раза два, и меня в комментариях сразу нарекли шалавой и хабалкой подзаборной. Может быть, надо быть осторожнее с нецензурными выражениями", - задумалась блондинка.

Но Бортич считает, что мат - это важная часть русского языка.

"Глупое и узколобое ханжество - обвинять меня во всех грехах, если я ругнулась в эфире", - уверена она.

Напомним, в начале августа появился слух, что звезда фильма "Я худею" Саша Бортич родила сына от Евгения Савельева. На своей Instagram-странице блондинка поделилась трогательным снимком. Она сообщила, что мальчика назвали Александром.

Галерея: "Игра на выживание"