Пн, 7.09.2020
Это интернациональное, когда пьют, то все равны. Но эстонцев больше всего. Но, конечно, потому что магазин прямо на границе с Эстонией. Тармо, житель Эстонии
Тармо, житель Эстонии

Во Франции мужчина взорвал часть дома, пытаясь убить муху

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Мужчина в возрасте около 80 лет во Франции взорвал часть своего дома, пытаясь убить муху, сообщает ВВС.

Он готовил ужин, и его раздражала муха, летающая по помещению, поэтому он взял электрическую мухобойку. Однако у газового баллона у него дома произошла утечка.

Комбинация электромухобойки и газа привела к взрыву, в результате чего кухня была уничтожена, а часть крыши получила повреждения.

Местные СМИ сообщили, что мужчине повезло, единственная его травма - ожог руки.

Портал Sud-Ouest отмечает, что судьба мухи неизвестна.

Пока семья мужчины ремонтирует квартиру, он перебрался в местный кемпинг.

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