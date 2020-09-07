Во Франции мужчина взорвал часть дома, пытаясь убить муху

Мужчина в возрасте около 80 лет во Франции взорвал часть своего дома, пытаясь убить муху, сообщает ВВС.
Он готовил ужин, и его раздражала муха, летающая по помещению, поэтому он взял электрическую мухобойку. Однако у газового баллона у него дома произошла утечка.
Комбинация электромухобойки и газа привела к взрыву, в результате чего кухня была уничтожена, а часть крыши получила повреждения.
Местные СМИ сообщили, что мужчине повезло, единственная его травма - ожог руки.
Портал Sud-Ouest отмечает, что судьба мухи неизвестна.
Пока семья мужчины ремонтирует квартиру, он перебрался в местный кемпинг.
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