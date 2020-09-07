Пьяный водитель проигнорировал травмы и после тяжелого ДТП сбежал в лес

Как передаче Degpunktā рассказал один из пострадавших в аварии по имени Андрей, он водителя машины встретил в магазине и между собой они знакомы не были.

"Я просто пил с ним и все. В магазине его встретил, купили бутылки водки и пили", - рассказал Андрей, который планировал с друзьями посмотреть по телевизору футбольный матч.

"Двое из них мои друзья, но одного я не знал, того, кто был за рулем. Меня просто попросили, он сказал, что у него есть права, он и поехал", - дополнил Андрей.

ФОТО: Скриншот видео

Мчась по Юркалнскому шоссе, водитель не смог справиться с управлением и съехал с дороги. Впереди находилось дерево, в которое машина и влетела. Шум привлек проезжающего неподалеку водителя Оскара.

"Я все только слышал. Первый прибежал и вызвал "скорую". Проверил, все ли в сознании. Сильный такой удар был об это дерево", - сказал Оскар.

ФОТО: Скриншот видео

Вызванная им бригада скорой помощи приехала довольно быстро. Безрассудные действия увенчались тяжелой аварией, двое пассажиров получили серьезные травмы. Два человека находятся в больнице, один - в реанимации, за его жизнь борются врачи. Андрей рассказал, что в результате аварии травмировал ногу, однако больше тревожится за друга, получившего наиболее тяжелый травмы.

В свою очередь водитель, несмотря на окровавленную голову, с места происшествия пропал. К его поискам подключились следователи со служебной собакой. В то же время эксперты сняли отпечатки пальцев с руля. За тяжелое ДТП водителю грозит тюрьма.