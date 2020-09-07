За сутки в Латвии зарегистрирован один новый случай Covid-19; госпитализированы два человека

Согласно данным SPKC, заболевший является контактным лицом человека, у которого уже был выявлен Covid-19.

Это житель Риги, таким образом, количество случаев Covid-19 в столице выросло до 67.

С начала пандемии в Латвии сделано 265 305 тестов на Covid-19, выявлены 1429 случаев заболевания. 1187 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализированы два заболевших Covid-19. В больницах находятся девять пациентов, у всех заболевание средней тяжести.

Из стационаров всего выписаны 207 человек.