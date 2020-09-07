За сутки в Латвии зарегистрирован один новый случай Covid-19; госпитализированы два человека
За прошедшие сутки в Латвии сделано 1047 тестов на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Согласно данным SPKC, заболевший является контактным лицом человека, у которого уже был выявлен Covid-19.
Это житель Риги, таким образом, количество случаев Covid-19 в столице выросло до 67.
С начала пандемии в Латвии сделано 265 305 тестов на Covid-19, выявлены 1429 случаев заболевания. 1187 человек выздоровели, 35 человек скончались.
За прошедшие сутки госпитализированы два заболевших Covid-19. В больницах находятся девять пациентов, у всех заболевание средней тяжести.
Из стационаров всего выписаны 207 человек.
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