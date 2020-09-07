Пн, 7.09.2020
Эстонцы по-прежнему не могут обойтись без латвийского алкоголя. Вся парковка заполнена эстонскими автомобилями, есть и машины с финскими номерами. Приезжают по разным причинам. Кто приезжает на экскурсию с детьми, кто что-то посмотреть, например, Сигулду. А на обратном пути нельзя проехать мимо, если построена стоянка. Койт, житель Эстонии
Койт, житель Эстонии
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  • За сутки в Латвии зарегистрирован один новый случай Covid-19; госпитализированы два человека

За сутки в Латвии зарегистрирован один новый случай Covid-19; госпитализированы два человека
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Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1047 тестов на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно данным SPKC, заболевший является контактным лицом человека, у которого уже был выявлен Covid-19.

Это житель Риги, таким образом, количество случаев Covid-19 в столице выросло до 67.

С начала пандемии в Латвии сделано 265 305 тестов на Covid-19, выявлены 1429 случаев заболевания. 1187 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализированы два заболевших Covid-19. В больницах находятся девять пациентов, у всех заболевание средней тяжести.

Из стационаров всего выписаны 207 человек.

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