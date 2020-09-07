Как вызволить человека из мира фантазий, если он этого не хочет

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Когда родители Даи однажды увидели, как она разговаривает со стаканом воды, это стало для них последней каплей.

До этого она всегда погружалась в свои фантазии наедине с собой, втихомолку, но примерно с возраста 16-17 лет начала рассказывать вслух о происходящем в ее голове.

Я не схожу с ума, заявила она матери и отцу и попыталась рассказать о своих фантазиях, сюжетах и главных героях. Но родители не понимали ее. Не слишком ли она уже взрослая для того, чтобы иметь выдуманных друзей?

Даю отправили к психотерапевтам и психологам. Но те не пришли к единому мнению о том, что с ней происходит.

Некоторые считали, что у нее просто слишком буйное воображение. Другие думали, что это может быть обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Один специалист предположил шизофрению, но Дая возразила: "Я понимаю, что это - не на самом деле".

Школьный психотерапевт поинтересовался, не идентифицирует ли она себя с Лайтом потому, что в глубине души всегда хотела быть мальчиком. "Нет!" - отрезала Дая.

В общем, специалисты не смогли найти ответ. Однажды Дая открыла компьютер и набрала в поисковой строке "Гугла": "слишком много грез наяву". И быстро поняла, что она не одна такая.

Между тем к Лайту начала возвращаться память. Он вспоминал все больше и больше подробностей о своей прежней жизни - в том числе про Килгрейва и отца. Но кое-о-чем он не помнил - например, о том, как Лана столкнула его с крыши.

Однажды Лайта нашли агенты ЦРУ (порой эти агенты работают на другое агентство - это зависит от настроения Даи). "Где ты был? - начали спрашивать они. - Мы ищем тебя с тех пор, как тебя похитили!"

Лайт рассказал им, что помнил. На агентов произвело сильное впечатление то, как Лайт сумел объяснить суть дела, над раскрытием которого они бились столько лет. И пригласили его работать вместе над расследованием разных преступлений.

Но когда Лайт пришел к ним в штаб-квартиру, он был ошарашен и взбешен, увидев там Л. Разве Л. - не член банды с татуировками скорпиона?

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Л. на это объяснил, что когда Лайт ушел, он испытал глубокое разочарование и понял, что идет в жизни не по той дорожке. Он решил уйти от плохих парней и присоединиться к хорошим.

Лайт и Л. снова подружились и стали вместе раскрывать преступления, понимая, что нуждаются друг в друге. Они начали расследовать деятельность банды скорпионов и вышли на Лану, которая по-прежнему числилась там.