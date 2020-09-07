Пн, 7.09.2020
В связи с восстановлением популяции медведей важно своевременно найти решения для ситуаций, которые широко исследованы и описаны в регионах, где медведи уже длительное время обитают в созданной и поддерживаемой человеком среде. Екабс Дзенис, руководитель отдела защиты диких видов Управления охраны природы
Екабс Дзенис, руководитель отдела защиты диких видов Управления охраны природы

В Риге в пожаре пострадали два человека

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 14 пожаров, пострадали два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В воскресенье в 19.13 пожарные получили вызов в жилой дом в Риге, где из окна одной из квартир шел дым. На месте происшествия пожарные выяснили, что на кухне квартиры горят бытовая техника и мебель, площадь возгорания составила 5 кв. м.

В результате пожара пострадали два жильца квартиры. Они были переданы медикам.

В Риге вчера произошло четыре пожара, в других городах - также четыре, в краях - шесть пожаров.

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