Начат сбор подписей за снижение НДС на основные продукты питания

Ректор Латвийского сельскохозяйственного университета Ирина Пилвере отмечает, что сниженная ставка НДС на продукты действует не только в тех странах Европы, которые на общем фоне ЕС относительно бедны (Болгария, Литва и Эстония). К ним можно причислить и Латвию, где сниженная ставка НДС пока применяется только к местным фруктам и овощам.

Представители сельскохозяйственной и торговой отраслей говорят, что снижение НДС на латвийские фрукты, овощи и ягоды оказало положительное влияние на экономические процессы.

Фермеры подчеркивают, что уменьшился удельный вес теневой экономики в торговле фруктами и овощами, увеличилось количество плательщиков НДС. Кроме того, вырос сбыт именно выращенной в Латвии продукции.

По мнению экспертов, нет оснований утверждать, что уменьшение ставки НДС не дало никакой пользы для снижения цен на фрукты и овощи.

Хотя в среднем фрукты и овощи стали дороже, чем на тот момент, когда была введена сниженная ставка НДС, следует учитывать, что хороший или плохой урожай может влиять на цены больше, чем уменьшение ставок налога.