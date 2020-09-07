Начат сбор подписей за снижение НДС на основные продукты питания

На портале Manabalss начат сбор подписей за снижение ставки НДС на продукты питания повседневного спроса с нынешних 21% до 5%, пишет в понедельник газета Diena.
Ректор Латвийского сельскохозяйственного университета Ирина Пилвере отмечает, что сниженная ставка НДС на продукты действует не только в тех странах Европы, которые на общем фоне ЕС относительно бедны (Болгария, Литва и Эстония). К ним можно причислить и Латвию, где сниженная ставка НДС пока применяется только к местным фруктам и овощам.
Представители сельскохозяйственной и торговой отраслей говорят, что снижение НДС на латвийские фрукты, овощи и ягоды оказало положительное влияние на экономические процессы.
Фермеры подчеркивают, что уменьшился удельный вес теневой экономики в торговле фруктами и овощами, увеличилось количество плательщиков НДС. Кроме того, вырос сбыт именно выращенной в Латвии продукции.
По мнению экспертов, нет оснований утверждать, что уменьшение ставки НДС не дало никакой пользы для снижения цен на фрукты и овощи.
Хотя в среднем фрукты и овощи стали дороже, чем на тот момент, когда была введена сниженная ставка НДС, следует учитывать, что хороший или плохой урожай может влиять на цены больше, чем уменьшение ставок налога.
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