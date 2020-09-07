Видео ⟩ Момент, когда президент Сербии понял, что подписал в Белом доме

В Белом доме за стол переговоров сели Сербия и Косово, которые договорились об историческом пакте нормализации экономических отношений, в котором, впрочем, нет пункта о "обоюдном признании" Белграда и Приштина. Против включения этого пункта категорически возражал президент Сербии.

Трамп также сказал, что Сербия до июля будущего года перенесет посольство в Израиле в Иерусалим, признав его столицей государства.

Here the moment President Vucic 🇷🇸 was informed that he was going to move his Israel 🇮🇱 embassy to Jerusalem. pic.twitter.com/8195dGDZQT — Carl Bildt (@carlbildt) September 5, 2020

В этот момент Вучич начал встревоженно перелистывать только что подписанное соглашение и посмотрел направо, где стоял его помощник, и прикоснулся пальцем ко лбу. Комментаторы в соцсетях единогласны - похоже, Вучич впервые об этом слышал.

Однако портал Times of Israel указывает, что это не так - президент Сербии дал понять, что действительно планирует перенести посольство в Иерусалим, как это во время администрации Трампа сделали США.

Парламент Косово в 2008 году объявил о независимости от Сербии, чтобы закончить насилие по отношению к этническим албанцам в Косово. Большинство западных стран признали независимость Косово, однако Сербия и ее союзники в лице России и Китая этого не сделали.

Нормализация экономических отношений Сербии и Косово - предвыборная победа Трампа.

Во время визита Вучича произошел еще один скандал. Представитель МИД России Мария Захарова в Facebook посоветовала Вучичу повторить пикантную сцену Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт".

Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто... Posted by Maria Zakharova on Saturday, September 5, 2020

"Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте", - написала она.

"Мария Захарова главным образом говорит о себе, и ее примитивизм и вульгарность больше говорят о ней самой и соответственно о тех, кто ее назначил", - позднее журналистам сказал Вучич.

В воскресенье Захарова извинилась, отметив, что произошло недоразумение и пост в Facebook был неверно истолкован. Вучич созвонился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, подтвердили Белград и Москва.

Себрия - ближайший союзник России на Балканох, однако Вучич пытался укрепить отношения с Западом, что разозлило Москву.