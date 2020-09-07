airBaltic возобновляет полеты по девяти направлениям из Риги

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает: "Мы рады решению правительства Латвии смягчить ранее установленные ограничения на поездки, сохраняя при этом безопасность и здоровье населения в качестве приоритета. Это дает нам возможность выполнять дополнительные полеты по маршрутам, которые важны для обеспечения авиасообщения Латвии и стран Балтии".

Начиная с понедельника, 7 сентября, airBaltic возобновляет рейсы из Риги в Амстердам, Брюссель, Дублин, Гетеборг, Лиссабон, Прагу, Рейкьявик, Вену и Цюрих.

В настоящее время airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги, Таллинна и Вильнюса в различные деловые центры Европы и такие популярные регионы для отдыха.

"Безопасность и здоровье пассажиров являются нашим приоритетом. Мы ввели строгие меры безопасности, а также организуем полеты, следуя рекомендациям ответственных органов. Всем пассажирам airBaltic во время полетов бесплатно обеспечивается основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки", - сообщили RUS TVNET в компании.

Пассажирам перед полетом следует проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда следует убедиться в том, что вы ознакомились с новейшей информацией.