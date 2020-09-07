Фото ⟩ Парень похудел и сменил имидж. Теперь все сравнивают его с диснеевским принцем

Возможно, вы видели в Сети фото "до" и "после" американца Джеффри Кендалла. Именно его "новый" образ многие пользователи сравнивают с диснеевским принцем из мультфильма "Красавица и Чудовище". Позже парень поделился тем, как ему удалось добиться своего "превращения". Его историю рассказывает "Чемпионат".
С чего все началось?
Джеффри всегда был обладателем достаточно крупного телосложения. Когда парню было 24 года, его мама попала в больницу со страшным диагнозом - аневризма головного мозга. Это событие потрясло Джеффри. Ухаживая за матерью, он также страдал депрессией и низкой самооценкой.
Все начало меняться после того, как его друг разошелся со своей возлюбленной и попросил Джеффри ходить с ним вместе на тренировки в зале. Джеффри только, чтобы помочь другу, но вскоре процесс затянул и его самого.
"Все началось с малого. Поначалу мы встречались и выполняли несколько простых упражнений с 20-килограммовыми штангами. В итоге договорились отжиматься каждый день", - рассказал парень. Постепенно Джеффри стал начинать свой день с прогулок под любимую музыку, а после - возвращался домой и помогал маме. Вечер же стал временем для занятий йогой.
Еще через некоторое время Джеффри обнаружил, что на YouTube есть множество бесплатных и толковых тренировок. Парень начал заниматься с собственным весом, не пропуская кардио.
Сам парень признается что, ему очень помогли видео о принятии себя. Так он снова научился любить себя и свое тело.
Питание
Джеффри не стал скрывать, что немалую роль в его победе над лишним весом сыграло правильное питание. Однако парень обходится без строгих ограничений: он питается интуитивно и считает калории. Джеффри избавился от дурной привычки перекусывать по ночам. На ее место пришел поздний ужин.
Поддержка
Этот пункт Джеффри называет чуть ли не одним из самых важных. Именно семья и друзья парня поддерживали его на пути к идеальному телу. Мужчина советует всем, кто недоволен своим телом, не бояться просить помощи у окружающих. Любовь и поддержка - немаловажный фактор, который может помочь восполнить внутренние силы.
Диснеевский принц
Как-то молодой человек опубликовал снимок своего преображения, подписав:
"Я избавился от лишних килограммов, лишней печали и волос на лице. Я начал по-другому относиться к жизни. Не забывайте всегда любить себя".
Снимок, естественно, стал вирусным. Пользователи Сети были в восторге от перевоплощения Джеффри. Молодого человека буквально осыпали комплиментами, поддержав его перевоплощение. Интересно, что многие люди нашли сходство с диснеевским принцем из мультфильма "Красавица и Чудовище".
Поддержка пользователей Сети стала еще одной мотивацией для Джеффри. Сейчас он продолжает вести здоровый образ жизни, и даже подумывает о карьере модели.
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