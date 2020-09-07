Закон об аренде и госбюджет. Мурниеце назвала главные задачи осенней сессии Сейма

Главными задачами Сейма во время осенней сессии будет утверждение в окончательном чтении законов об аренде, общественных СМИ и проекта госбюджета на следующий год, сказала в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 спикер парламента Инара Мурниеце.
Цель закона об аренде - упорядочить этот рынок в стране, а закон об общественных СМИ будет регулировать их дальнейшую работу. "Это результат длительных усилий с участием самих СМИ", - отметила председатель Сейма.
Оба законопроекта уже в ближайшее время будут включены в повестку дня парламента для рассмотрения в окончательном чтении.
По каждому законопроекту поступило около 100 предложений.
Еще одной важной задачей Сейма в осеннюю сессию станет принятие государственного бюджета на следующий год.
"Дебаты будут очень жаркими", - прогнозирует Мурниеце.
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