Пн, 7.09.2020
Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
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Закон об аренде и госбюджет. Мурниеце назвала главные задачи осенней сессии Сейма

Инара Мурниеце

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Главными задачами Сейма во время осенней сессии будет утверждение в окончательном чтении законов об аренде, общественных СМИ и проекта госбюджета на следующий год, сказала в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 спикер парламента Инара Мурниеце.

Цель закона об аренде - упорядочить этот рынок в стране, а закон об общественных СМИ будет регулировать их дальнейшую работу. "Это результат длительных усилий с участием самих СМИ", - отметила председатель Сейма.

Оба законопроекта уже в ближайшее время будут включены в повестку дня парламента для рассмотрения в окончательном чтении.

По каждому законопроекту поступило около 100 предложений.

Еще одной важной задачей Сейма в осеннюю сессию станет принятие государственного бюджета на следующий год.

"Дебаты будут очень жаркими", - прогнозирует Мурниеце.

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