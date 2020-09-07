Пн, 7.09.2020
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Илон Маск

Фото ⟩ На Японию и Южную Корею обрушился тайфун "Хайшень"

ФОТО: Ren Onuma / AP

Тайфун "Хайшень" привел к разрушениям в Японии и Южной Корее. В Японии четыре человека пропали без вести, а 38 пострадали, сообщает AP.

В результате оползней, вызванных тайфуном на юго-западе Японии, четыре человека пострадали, а один был тяжело ранен.

В обеих странах нанесены разрушения зданиям, несколько сотен тысяч клиентов остались без электроснабжения, отменены сотни авиарейсов и большое количество рейсов поездов.

Стихия местами вызвала наводнения и оползни.

"Хайшень" на китайском языке означает "бог моря".

Галерея: Последствия тайфуна "Хайшень"

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