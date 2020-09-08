Зарема Салихова - светская львица и тайная жена президента "Спартака"

До сих пор нет ясности, как представлять Зарему. Официально девушка не состоит в браке с Федуном, а также не работает в московском "Спартаке". Официально Зарема занимается благотворительным фондом "Спартак - детям", но на деле же Салихова активно интересуется делами клуба, а иногда и вовсе принимает ключевые решения в московской команде.

Сначала стало известно, что Салихова оказалась причастной к тому, что в "Спартаке" поменяется глава пресс-службы. Тогда ещё никто не понимал серьёзности влияния девушки, но когда она приехала на заседание совета директоров "Спартака", где определяли дальнейшее развитие клуба, тогда осознание пришло.

Зарема Салихова и Леонид Федун ФОТО: AFP/SCANPIX

По информации СМИ, Салихова также причастна к внезапной отставке генерального директора Томаса Цорна. Отметим, что Зарема влияла и на трансферы "Спартака". Например, девушка настояла на покупке нападающего Джордана Ларссона.

"Я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона. Сказала Леониду, что если этот мальчик не заиграет за "Спартак", то три года не дари мне никакие подарки", - сказала Салихова в интервью Metaratings.

Понятно, что последнее решение принимает Леонид Федун - он владелец и может делать со "Спартаком" всё что захочет. Похоже, Федун захотел отдать часть влияния своей партнёрше.

Кто же такая Зарема Салихова?

Известно, что до переезда в Москву девушка работала моделью в Уфе. Некоторые СМИ сообщали, что она также подрабатывала в эскорте, принимала участие в конкурсах красоты и снималась в эротических журналах.

Ходят слухи, что Федун и Зарема познакомились после конкурса красоты от "Русского радио" в 2005 году. Салихова тогда проиграла, вошла в топ-10 и получила утешительную награду - Мисс "Улыбка".

На следующий год после конкурса 19-летняя Зарема, переехала в Москву и снялась для Playboy в очень откровенной фотосессии.

Sports.ru пишет, что на тот момент она училась в башкирском филиале московского вуза по специальности "Бухучёт и аудит", а моделью стала случайно.

Зарема Салихова ФОТО: playboyrussia.com

Остаётся неизвестным, чем занималась Салихова в период с 2010 по 2019 годы - модель пропала из поля зрения СМИ, пока спустя несколько лет не заговорили о её связи с Федуном. Впервые рядом друг с другом их заметили на чемпионате мира по футболу 2018 года. Пара посетила несколько матчей и сидела в VIP-ложе рядом с Виталием Мутко.

Интересно, что до 2018 года Федун появлялся на мероприятиях с другой женщиной - Мариной. СМИ всегда называли эту женщину женой Федуна и матерью двух его детей. О разводе, как и новой свадьбе с Заремой, нигде не сообщалось. При этом некоторые источники сообщают, что и Зарема мать троих детей Федуна.

О Салиховой пишут много информации в прессе, но вряд ли все факты - правда. Но по всей видимости, Зарема не просто глупая модель с красивой мордашкой. Не исключено, что её женская интуиция окажется гораздо полезнее, чем качества всех предыдущих специалистов на руководящих постах в "Спартаке".

Зарема Салихова ФОТО: vk.com/id17920565