СМИ: В Минске задержана один из лидеров оппозиции Мария Колесникова

Члена штаба Виктора Бабарико и члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марию Колесникову посадили в микроавтобус с надписью "Связь" на борту и увезли в неизвестном управлении, сообщает Tut.by со ссылкой на очевидца происшествия Анастасию.
Женщина рассказала, что произошло это у Национального художественного музея в центре Минска:
"Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают".
Другой член Координационного совета Павел Латушко рассказал "Интерфаксу", что совет получил информацию о предположительном задержании Колесниковой.
Как сообщает "Медуза" со ссылкой на портал Kyky.org, в понедельник также пропала связь с пресс-секретарем Координационного совета Антоном Родненковым и исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым.
По информации РИА "Новости", МВД Беларуси, Следственный комитет и Комитет госконтроля сообщили, что не обладают информацией о задержании Марии Колесниковой и других членов Координационного совета оппозиции.
Напомним, Мария Колесников стала одним из трех лидеров объединенного штаба Светланы Тихановской. После выборов президента Светлана Тихановская и другой лидер совета Вероника Цепкало были вынуждены покинуть строну, тогда как Колесникова осталась в Беларуси и вошла в президиум Координационного совета.
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