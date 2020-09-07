Covid-19: В Литве - 17 новых случаев, в Эстонии - 16

Сейчас коронавирусом в стране больны 1046 человек, 1955 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находится 6291 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 207 завозных случаев.

За минувшие сутки сделано 1145 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 666 930.

В Эстонии за сутки выявлено 16 положительных тестов на коронавирус, сообщил в понедельник департамент здоровья Эстонии.

Тем самым показатель заболеваемости в стране за последние 14 дней вырос до 19,34 случаев а 100 000 населения.