Пн, 7.09.2020
Эстонцы по-прежнему не могут обойтись без латвийского алкоголя. Вся парковка заполнена эстонскими автомобилями, есть и машины с финскими номерами. Приезжают по разным причинам. Кто приезжает на экскурсию с детьми, кто что-то посмотреть, например, Сигулду. А на обратном пути нельзя проехать мимо, если построена стоянка. Койт, житель Эстонии
Койт, житель Эстонии

Covid-19: В Литве - 17 новых случаев, в Эстонии - 16

ФОТО: AFP/SCANPIX

За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев коронавируса, общее их число достигло 3100, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.

Сейчас коронавирусом в стране больны 1046 человек, 1955 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находится 6291 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 207 завозных случаев.

За минувшие сутки сделано 1145 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 666 930.

В Эстонии за сутки выявлено 16 положительных тестов на коронавирус, сообщил в понедельник департамент здоровья Эстонии.

Тем самым показатель заболеваемости в стране за последние 14 дней вырос до 19,34 случаев а 100 000 населения.

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