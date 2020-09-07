Фото ⟩ Дочь Ефремова на митинге в Беларуси: ЛГБТ-флаг и поцелуи

Напомним, что накануне в столице Беларуси состоялись новые митинги против президента Александра Лукашенко. Дочь Михаила Ефремова Анна Мария решила принять в них участие.

СМИ пишут, что ради этого она полулегально пересекла границу.

На своей Instagram-странице она разместила провокационные фото, которые сопроводила таким же смелым текстом. Она прекрасно понимала, что те, кто заходят высказаться против - выскажутся.

"И протестное движение, а именно - самая мирная радужная его часть, слышит все то же, что слышат жертвы бытовых изнасилований от своих добрый мам и тетушек, которые, конечно, хотят как лучше", - заметила Анна Мария.

Ефремова напомнила, что общество часто винит жертву в том, что она напрашивалась или провоцировала.

"Почему вы пришли с гей-флагом? Вы напрашиваетесь. Вы провоцируете их. Они же полиция, без мозгов - они не могут устоять. Вы позорите нашу колонну - теперь мы никогда не отмоемся от того, что нас считают прозападными, и все государственные СМИ будут говорить об этом", - процитировала она услышанное свой адрес.

Анна Мария объяснила: "Любой парад за свободное общество - парад и за нас тоже". Ведь нельзя бороться за свободу общества, "исключая из повестки этой свободы кого-то".

"Убейте в себе мента. Убейте в себе ОМОНовца. Не существует правильных и неправильных протестующих. Не существует правильной и неправильной борьбы за права и свободы граждан - за свободу СМИ, за свободу политических заключенных, за свободу совести и за свободу любви", - указала она.

Ефремова подчеркнула, что народ Беларуси борется за права и свободы всех своих граждан.

В завершении она призналась, что ей не заплатил ни Госдеп, ни ООН, ни Путин, ни Лукашенко. Анна Мария приехала в Минск по собственной инициативе.

Напомним, что Анна Мария считает себя небинарной персоной. Она часто говорит о себе в мужском роде.