Индия стала второй по распространению Covid-19 страной в мире

За прошедшие сутки в Индии было зарегистрировано более 90 000 новых случаев Covid-19, а общее число подтвержденных в стране случаев коронавируса достигло 4 204 613.

Таким образом, Индия опередила Бразилию и стала вторым наиболее затронутым вирусом государством в мире после США.

До сих пор Covid-19 в Индии унес жизни 71 542 человек.

Распространение вируса в Индии резко ускорилось в течение последней недели, когда ежедневно регистрировалось более 75 000 новых случаев заражения.

Галерея: Covid-19 в Индии