Пн, 7.09.2020
Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
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Индия стала второй по распространению Covid-19 страной в мире

ФОТО: AFP/SCANPIX

Индия стала второй наиболее затронутой Covid-19 страной в мире, сообщает ВВС.

За прошедшие сутки в Индии было зарегистрировано более 90 000 новых случаев Covid-19, а общее число подтвержденных в стране случаев коронавируса достигло 4 204 613. 

Таким образом, Индия опередила Бразилию и стала вторым наиболее затронутым вирусом государством в мире после США.

До сих пор Covid-19 в Индии унес жизни 71 542 человек.

Распространение вируса в Индии резко ускорилось в течение последней недели, когда ежедневно регистрировалось более 75 000 новых случаев заражения.

Галерея: Covid-19 в Индии

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