Полицейские сняли с трассы грузовик с ну очень стертыми шинами

Наверное, один такой водитель грузовика в дальнейшем будет внимательнее следить за состоянием своего автомобиля, так как в ходе проверки под Гаркалне 4 сентября полиция констатировала, что покрышки не выдерживают критики и всеми возможными способами опасны как для самого водителя, так и для окружающих.

Поэтому прямо на месте с автомобиля сняли номерные знаки, а принимать дальнейшее участие в дорожном движении ему было запрещено.

Напомним, у легковых автомобилей критическая глубина протектора шины составляет 1,6 миллиметра, а для зимних шин - 4 миллиметра. С точки зрения безопасной езды ни в коем случае не нужно ждать, пока шина сотрется до этой отметки, так как еще задолго до этого она перестанет полноценно выполнять свои функции. Огромное значение играет и возраст - чем старше шина, тем плотнее становится резина, а сцепление с дорожным покрытием ухудшается.