Десять белорусских компаний хотят перенести свою деятельность в Латвию

Он рассказал, что примерно в течение недели LIAA предоставила консультации более чем 100 белорусским компаниям, которые серьезно рассматривают возможность переноса своей деятельности в Латвию.

"Параллельно эти компании рассматривают и другие варианты, поэтому важно действовать быстро. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), пограничной охраной, учреждениями финансового надзора и другими, чтобы подготовить соответствующие и проверенные на практике инструкции для предпринимателей, которые примут решение в пользу Латвии", - сообщил Рожкалнс.

Директор LIAA отметил, что предложения Латвии серьезно рассматриваются и рядом ведущих белорусских компаний в области информационных и коммуникационных технологий.

LIAA и Управление по делам гражданства и миграции сформировали специальную команду, которая оперативно обрабатывает заявки от белорусских предпринимателей и предлагает возможные решения, которые включают в себя т.н. стартап-визу или "синюю карту" Европейского союза (ЕС), то есть выдачу временного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей.

"Уже сейчас можно сказать, что белорусские компании заинтересованы в предоставляемых Латвией возможностях. Оперативно сотрудничая с УДГМ, LIAA уже организовало первые визиты белорусских компаний в Латвию.

Всего было предоставлено более 100 консультаций, а десять компаний уже приняли решение о частичном или полном переносе свой деятельности в Латвию", - сообщил директор агентства.