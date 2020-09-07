Пн, 7.09.2020
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Илон Маск

Министры здравоохранения ЕС: самоизоляцию надо сократить с 14 до десяти дней

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан

ФОТО: Reuters/ScanPix

Министры здравоохранения стран Евросоюза считают, что если человек возвращается из региона с повышенным риском заражения Covid-19, он должен обязательно находиться на самоизоляции не 14, а десять дней, пишет Rus.Postimees.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал немецкому общественно-правовому вещанию ARD, что во время видеоконференции с коллегами прозвучало единое мнение относительно требования соблюдения самоизоляции для прибывающих из регионов с повышенной опасностью заражения: ее надо сократить до десяти дней, передает Rus.ERR.

Можно ли сократить самоизоляцию до пяти дней в случае негативного результата теста на коронавирус, пока обсуждается.

По словам Шпана, вполне вероятно, что Германия перейдет на десятидневную самоизоляцию, а если тест на коронавирус будет отрицательным, то ее могут сократить до пяти дней.

Ведущий вирусолог Германии Кристиан Дростен добавил, что инфекционный период начинается за два дня до появления симптомов и заканчивается спустя четыре-пять дней после появления симптомов, поэтому 14-дневная самоизоляция нецелесообразна.

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