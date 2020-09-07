В Кентукки столкнулись две вооруженные группировки с противоположными взглядами

Часть протестующих в день популярных скачек решила обратить внимание на случай 26-летней Бреон Тейлор - в марте ее в собственном доме застрелила полиция. На демонстрацию вышли как невооруженные протестующие, так и вооруженная группировка чернокожих NFAC.

У здания правительства Луисвилля протестующие столкнулись с крайне правой группировкой, которая также была вооружена.

Несмотря на возникшее противостояние, ни одного выстрела так и не прозвучало.

ФОТО: JEFF DEAN / AFP

Спустя какое-тов ремя стороны разошлись.

Этим летом в США во многих местах проходят протесты, которые иногда перерастают в насилие. В последнее время произошли несколько столкновений между сторонниками Black Lives Matter и президента США Дональда Трампа, которые в отдельных случаях закончились летально.

Протестующие в Луисвилле жаловались, что местная полиция допустила, что радикально настроенная вооруженная группировка противостоит невооруженным протестующим и запугивает их, и не вмешивается в противостояние, сообщает The Washington Post. Полиция ответила, что стражи порядка главным образом были размещены у ипподрома и решили наблюдать за ситуацией со стороны.

ФОТО: JEFF DEAN / AFP

"По причине большой толпы мы решили, что идти туда небезопасно. Мы не хотели, чтобы в присутствии полиции ситуация обострилась," - пояснил департамент полиции Луисвилля.

Представитель группировки Sons of Liberty по имени Макс сказал, что приехал с единомышленниками в Луисвилль, так как "любит Америку и не хочет никому и ничему делать плохо", однако они хотели бы "защитить" Луисвилль от вооруженной группировки чернокожих NFAC.

Позднее на демонстрацию вышла вооруженная группировка, большинство участников которой были чернокожими.

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