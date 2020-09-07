Боб Хартли: "Встретиться с Путиным - моя грандиозная мечта"

Хартли, которому сегодня исполнилось 60 лет, отметил, что встреча с Путиным - это его грандиозная мечта.

По словам тренера, у него в жизни сбылось многое, о чём он мечтал, но одна вещь пока не сбылась. Боб Хартли отметил, что никогда не следил за политикой, но видел этого человека, как он играл в хоккей и всегда забивал кучу голов.

"В общем, я бы хотел встретиться с Владимиром Путиным. Можно сказать, это моя грандиозная мечта. Я бы хотел пообщаться с Владимиром Путиным, который так много делает для России. Это было бы очень интересно. Я бы хотел пожать ему руку", - приводит слова Хартли сайт телеканала "Матч ТВ".

Также Хартли назвал одного игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которого хотел бы пригласить в омскую команду.

"Моей целью всегда было потренировать Александра Овечкина. Много раз я говорил об Ови с Ильёй Ковальчуком. То, как он забивает голы, его страсть, какое шоу он устраивает на льду. Быть тренером Овечкина - это реальная мечта", - сказал Хартли.

Напомним, что Хартли возглавляет сборную Латвии с 2016 года, а омский "Авангард" с 2018 года.