Министр: Эстония выполняла соглашения по "балтийскому пузырю"

Эстония соблюдает правила так называемого "балтийского пузыря", согласованные тремя странами Балтии. Соглашение допускает внутригосударственные различия по правилам, которые делали все три стороны, и Эстония всегда сообщала о них своим коллегам. Об этом BNS сообщила в понедельник пресс-служба Министерства социальных дел.
"Эстония выполняла соглашение о применении двухнедельной самоизоляции для прибывающих из стран с высоким уровнем риска заражения. В соответствии с соглашением трех стран, все стороны могут делать исключения представителям определенных сфер или другим людям на основе особых условий. Таким образом, по предложению ученого совета по Covid-19 в аэропорту и порту делают тесты, как и в некоторых других странах ЕС. Изменения, действующие с 1 сентября, были введены только для людей, работающих в Эстонии, чтобы они могли быстрее вернуться к работе, и мы также заблаговременно проинформировали другие страны Балтии об этой возможности", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.
В совместном заявлении есть пункт, который позволяет странам Балтии устанавливать особые условия для пассажиров, въезжающих в страны Балтии из других стран ЕС и третьих стран, в отношении требования 14-дневной самоизоляции. Все три страны Балтии также установили определенные условия.
Кроме того, Эстония, Латвия и Литва приняли особые решения касательно движения самолетов для обеспечения необходимой мобильности для жителей своих стран.
"Подавляющее большинство мер по предотвращению распространения коронавируса - внутригосударственная организация тестирования, предоставление медицинских и социальных услуг, организация культурной и образовательной жизни, количество участников публичных мероприятий, возможные ограничения на продажу алкоголя, мобильные приложения для контроля распространения вируса и так далее - эти решения принимаются каждой страной самостоятельно исходя из договоренности", - подчеркнул Кийк.
Контекст:
- 6 мая страны Балтии решили открыть границы друг для друга с 15 мая. В совместном заявлении министров здравоохранения сообщалось, что постоянные жители Эстонии, Латвии и Литвы могут свободно путешествовать по странам Балтии и не обязаны оставаться в самоизоляции в течение 14 дней по прибытии и не обязаны проходить тестирование на Covid-19, если они не были в других странах в течение последних 14 дней и них нет симптомов заболевания.
- Самоизоляция и тестирование могут потребоваться только при въезде из-за пределов стран Балтии или при явных симптомах респираторного заболевания.
- Введенную с середины мая правительствами Латвии, Литвы и Эстонии отмену ограничения в трансграничном перемещении между странами Балтии назвали "балтийским пузырем".
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