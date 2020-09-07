Министр: Эстония выполняла соглашения по "балтийскому пузырю"

"Эстония выполняла соглашение о применении двухнедельной самоизоляции для прибывающих из стран с высоким уровнем риска заражения. В соответствии с соглашением трех стран, все стороны могут делать исключения представителям определенных сфер или другим людям на основе особых условий. Таким образом, по предложению ученого совета по Covid-19 в аэропорту и порту делают тесты, как и в некоторых других странах ЕС. Изменения, действующие с 1 сентября, были введены только для людей, работающих в Эстонии, чтобы они могли быстрее вернуться к работе, и мы также заблаговременно проинформировали другие страны Балтии об этой возможности", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.