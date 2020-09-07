Видео ⟩ Юлия Снигирь: отказ Богомолову, отношения с Цыгановым и съемки с Джудом Лоу

Интервью началось с разговоров о детстве. Юлия не стала скрывать, что ее родители были требовательными людьми. Они воспитывали девочку в строгости и никогда не давали ощущения, что она принцесса.

Школьные годы для Юлии прошли не совсем просто. Из-за травли со стороны одноклассников, она приобрела нешуточные комплексы.

По словам актрисы, иногда она считает себя глупой, не очень талантливой и переживает о форме своих ног. Очень долгое время, она не считала себя красивой.

Огромное влияние на ее самооценку оказали роли в международных проектах - "Крепкий орешек" и сериал "Новый папа" Паоло Соррентино.

Но работать в Голливуде Юлии Снигирь не очень понравилось. Это связано с тем, что русских девушек режиссеры приглашают только на определенные несерьезные роли. На это актриса не была согласна.

С Джудом Лоу она была в одной гримерке. Он подошел и сказал, что хочет отрепетировать общую сцену.

"Я попросила его сказать честно, что не понравится в моей игре... И потом он сказал: "Все точно, все работает"", - вспомнила она.

Актриса заметила, что знаменитый актер совсем не балагур, но и не замкнут, постоянно улыбается. И он никогда не заигрывал с ней.

Любопытно, что актрису приглашал сниматься супруг Собчак Константин Богомолов. Снигирь он позвал в сериал "Содержанки". Но она отказалась, ведь там было много откровенных сцен, а режиссер требовал работать без дублеров. На это Юлия пойти не могла.

"Мне даже жаркий поцелуй крупным кадром очень сложно играть, я стесняюсь. Мы с Женей оба не очень любим такие сцены в кино. Мне, например, понравился фильм "Текст", но постельные сцены с Кристиной Асмус мне неудобно смотреть", - призналась она.

В 2015 году стало известно, что актер ушел к актрисе от жены, беременной седьмым ребенком. Тогда ее жизнь артистки превратилась в кошмар.

Журналисты ей не давали прохода, за ней следили, в соцсетях писали гневные сообщения. В какой-то момент ей казалось, что у нее паранойя.

"Было обидно и неприятно. Больше даже было обидно за Женю, когда все говорили, какой он плохой отец, и как это все чудовищно", - сказала Юлия.

Она отметила, что это несправедливо, ведь Цыганов очень ответственный отец. Он продолжает обеспечивать семью, а Снигирь общается с его детьми.

Бывшую жену Цыганова она считает сильной и самодостаточной. Она отмечает, что не стоит полагать, что эта женщина - жертва.

Напомним, Юлия Снигирь вместе с Никитой Ефремовым снялась в сериале Константина Богомолова "Хороший человек".

Видео: Интервью Ксении Собчак с Юлией Снигирь