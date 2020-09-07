Пн, 7.09.2020
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Юлия Снигирь, актриса

Фото ⟩ ​Автомобильное движение CC Nation вернулось в т/ц Akropole. На этот раз - в новом формате

Выставка движения CC Nation в Akropole

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

​Автомобильное движение CC Nation вернулось в торговый центр Akropole, но на этот раз мероприятие проходит внутри - это автомобильная выставка.

Согласно информации организаторов в социальных сетях, в рамках выставки в торговом центре Akropole представлены эксклюзивные автомобили мероприятия CC Nation Festival TОП-16, а также TОП-10 автомобилей прошлого сезона. Есть и такие автомобили, которые ранее ни разу не участвовали на мероприятиях CC Nation. 

Выставка открыта с 7 по 13 сентября. Фотограф TVNET Янис Шкапарс уже на ней побывал и подготовил для вас фотоотчет!

Галерея: Выставка CC Nation в т/ц Akropole

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