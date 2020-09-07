Фото ⟩ ​Автомобильное движение CC Nation вернулось в т/ц Akropole. На этот раз - в новом формате

Согласно информации организаторов в социальных сетях, в рамках выставки в торговом центре Akropole представлены эксклюзивные автомобили мероприятия CC Nation Festival TОП-16, а также TОП-10 автомобилей прошлого сезона. Есть и такие автомобили, которые ранее ни разу не участвовали на мероприятиях CC Nation.

Выставка открыта с 7 по 13 сентября. Фотограф TVNET Янис Шкапарс уже на ней побывал и подготовил для вас фотоотчет!

Галерея: Выставка CC Nation в т/ц Akropole