Пн, 7.09.2020
Он был не слишком популярен, партия его была не очень успешной. Да, его разоблачения коррупции были неприятны, но не более того. Владимир Познер о Навальном
Владимир Познер о Навальном
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Первый случай в этом учебном году: у школьника Covid-19, учителя и класс на карантине

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

С началом нового учебного года выявлен первый случай заражения воспитанника образовательного учреждения Covid-19, сообщает TV3.

Центр профилактики и контроля заболеваний не сообщает, о какой школе идет речь.

Определены ближайшие контактные лица заболевшего в образовательном учреждении -

три педагога и 14 одноклассников, все они находятся на домашнем карантине под наблюдением семейных врачей.

Эпидемиологи предоставили школе рекомендации для дальнейших действий, эпидемиологическое расследование продолжается.

Как ранее сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска, большинство или 82% школ в этом учебном году начали обучение в очном формате, а 18% школ - в комбинированном.

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