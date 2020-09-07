Первый случай в этом учебном году: у школьника Covid-19, учителя и класс на карантине

С началом нового учебного года выявлен первый случай заражения воспитанника образовательного учреждения Covid-19, сообщает TV3.
Центр профилактики и контроля заболеваний не сообщает, о какой школе идет речь.
Определены ближайшие контактные лица заболевшего в образовательном учреждении -
три педагога и 14 одноклассников, все они находятся на домашнем карантине под наблюдением семейных врачей.
Эпидемиологи предоставили школе рекомендации для дальнейших действий, эпидемиологическое расследование продолжается.
Как ранее сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска, большинство или 82% школ в этом учебном году начали обучение в очном формате, а 18% школ - в комбинированном.
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