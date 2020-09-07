Первый случай в этом учебном году: у школьника Covid-19, учителя и класс на карантине

Центр профилактики и контроля заболеваний не сообщает, о какой школе идет речь.

Определены ближайшие контактные лица заболевшего в образовательном учреждении -

три педагога и 14 одноклассников, все они находятся на домашнем карантине под наблюдением семейных врачей.

Эпидемиологи предоставили школе рекомендации для дальнейших действий, эпидемиологическое расследование продолжается.

Как ранее сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска, большинство или 82% школ в этом учебном году начали обучение в очном формате, а 18% школ - в комбинированном.

Галерея: 1 сентября на улицах Риги