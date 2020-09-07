Кремль: визит Лукашенко в Москву может состояться в ближайшие дни

"Она (подготовка визита Лукашенко в Москву) находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", - сообщил Песков.

В различных источниках упоминались две даты, как возможные для визита Лукашенко - 13 и 14 сентября. Однако, Песков не уточнил, когда именно состоится визит.

В Беларуси уже месяц проходят акции протеста с требованиями отставки Лукашенко. Его обвиняют в фальсификации результатов президентских выборов 9 августа с целью остаться у власти.

В последнее время Лукашенко начал искать помощи у Москвы, которая, несмотря на непродолжительный нейтралитет, вскоре также продемонстрировала поддержку режиму Лукашенко.