Авария в Вецмилгрависе ликвидирована, но последствия могли быть серьезнее

Как ранее сообщал RUS TVNET, 6 сентября, в 17:14 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на ул. Атлантияс в Риге. Там, на территории рыбоперерабатывающего предприятия Karavela, произошла утечка аммиака из резервуара холодильной установки. В общей сложности в воздух попало около 50 кг газообразного вещества.

"На место прибыл специальный автомобиль для химических происшествий. При помощи водяного облака мы сделали так, чтобы газообразный аммиак осел на землю и никуда дальше не пошел. Спасатели в костюмах химзащиты закрыли вентиль и ликвидировали утечку", - рассказал командир взвода седьмой части Управления Рижского региона VUGD Мартиньш Марцис Путниньш.

В результате аварии были эвакуированы как работники предприятия, так и пять человек из соседнего общежития.

Так как ситуация больше не представляла опасности, по окончанию работ все они смогли вернуться обратно, говорят в VUGD. Уже в понедельник предприятие работало в обычном режиме. Место происшествия огорожено лентой.

Подробнее об аварии рассказал член правления предприятия Karavela Андрис Бите: "Вчера, во время запланированных работ по обслуживанию аммиачной системы холодильника в испарителях на улице, во время замены прокладки аммиачной заслонки, она выстрелила и началась утечка газообразного аммиака".

Технический оператор действовал по инструкции, и во время происшествия никто не пострадал, говорят на предприятии.

Ведущий исследователь Рижского технического университета Рейнис Друнка рассказал, что при сильной концентрации аммиака, химические ожоги могут привести даже к летальному исходу.

Главное, говорит ученый, что не произошла утечка жидкого аммиака, который также находился в резервуаре холодильной установки. При попадании этого вещества в сточные воды или в реку, там гибнет все живое.