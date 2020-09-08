За сутки в Латвии зарегистрировано три новых случая Covid-19

Согласно данным SPKC, двое заболевших является контактными лицами человека, у которого уже был выявлен Covid-19. Один человек вернулся с России.

С начала пандемии в Латвии сделано 267 700 тестов на Covid-19, выявлены 1432 случая заболевания. 1234 человека выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки ни одного случая госпитализации. В больницах находятся девять пациентов, у всех заболевание средней тяжести.

Из стационаров всего выписаны 207 человек.