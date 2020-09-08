Вт, 8.09.2020
В общем, я бы хотел встретиться с Владимиром Путиным. Можно сказать, это моя грандиозная мечта. Я бы хотел пообщаться с Владимиром Путиным, который так много делает для России. Боб Хартли, главный тренер "Авангарда" и сборной Латвии по хоккею
Боб Хартли, главный тренер "Авангарда" и сборной Латвии по хоккею

За сутки в Латвии зарегистрировано три новых случая Covid-19

ФОТО: DADO RUVIC / REUTERS

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2395 тестов на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно данным SPKC, двое заболевших является контактными лицами человека, у которого уже был выявлен Covid-19. Один человек вернулся с России.

С начала пандемии в Латвии сделано 267 700 тестов на Covid-19, выявлены 1432 случая заболевания. 1234 человека выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки ни одного случая госпитализации. В больницах находятся девять пациентов, у всех заболевание средней тяжести.

Из стационаров всего выписаны 207 человек.

 

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