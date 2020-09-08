За сутки в Латвии зарегистрировано три новых случая Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2395 тестов на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Согласно данным SPKC, двое заболевших является контактными лицами человека, у которого уже был выявлен Covid-19. Один человек вернулся с России.
С начала пандемии в Латвии сделано 267 700 тестов на Covid-19, выявлены 1432 случая заболевания. 1234 человека выздоровели, 35 человек скончались.
За прошедшие сутки ни одного случая госпитализации. В больницах находятся девять пациентов, у всех заболевание средней тяжести.
Из стационаров всего выписаны 207 человек.
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