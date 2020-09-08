Вт, 8.09.2020
Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Леонид Рошаль
Леонид Рошаль

В Латвии сегодня ожидается дождь и сильный ветер

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Во вторник, 8 сентября, по всей Латвии начиная с запада усилится облачность, ожидается дождь, местами сильный, прогнозируют синоптики.

Южный и западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье возможны порывы до 23 метров в секунду.

Температура воздуха не превысит +14..+18 градусов.

В Риге также в течение дня усилится облачность, ожидается дождь. Южный, юго-западный ветер во второй половине дня составит до 15 метров в секунду, а температура воздуха - около +15 градусов.

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