В Латвии сегодня ожидается дождь и сильный ветер

Во вторник, 8 сентября, по всей Латвии начиная с запада усилится облачность, ожидается дождь, местами сильный, прогнозируют синоптики.
Южный и западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье возможны порывы до 23 метров в секунду.
Температура воздуха не превысит +14..+18 градусов.
В Риге также в течение дня усилится облачность, ожидается дождь. Южный, юго-западный ветер во второй половине дня составит до 15 метров в секунду, а температура воздуха - около +15 градусов.
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