Самоизоляцию из-за Covid-19 могут сократить до 10 дней

Министерство здравоохранения может предложить сократить самоизоляцию из-за Covid-19 до 10 дней вместо нынешних 14, сообщила в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Это предложение на рассмотрение правительства Минздрав может внести на следующей неделе, а пока еще ожидаются результаты исследования о том, достаточна ли 10-дневная самоизоляция для уменьшения рисков.
"Если мы получим от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний заключение о том, что согласно проведенным исследованиям десятидневная самоизоляция достаточна надежна, а риски заражения, возможно, увеличиваются, но минимально, мы могли бы ввести 10 дней вместо 14", - сказала Винькеле.
Если же такого заключения от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний получено не будет, Минздрав предложит сократить самоизоляцию до 10 дней с условием, что на восьмой день человек сделает тест на Covid-19 и его результат будет негативным.
Министр рассказала, что Еврокомиссия предложила государствам ЕС обсудить одинаковые принципы применения самоизоляции и тестирования на Covid-19. "У стран было время предоставить свое мнение до вчерашнего полудня", - сказала она.
По мнению главы Минздрава, одинаковые требования к самоизоляции и тестированию на Covid-19 по всей Европе позволили бы "общей картине стать немного более прогнозируемой".
В настоящее время люди, которые контактировали с больными Covid-19 или посетили страны с относительно высокой заболеваемостью, должны находиться в 14-дневной самоизоляции.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!