Самоизоляцию из-за Covid-19 могут сократить до 10 дней

Это предложение на рассмотрение правительства Минздрав может внести на следующей неделе, а пока еще ожидаются результаты исследования о том, достаточна ли 10-дневная самоизоляция для уменьшения рисков.

"Если мы получим от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний заключение о том, что согласно проведенным исследованиям десятидневная самоизоляция достаточна надежна, а риски заражения, возможно, увеличиваются, но минимально, мы могли бы ввести 10 дней вместо 14", - сказала Винькеле.

Если же такого заключения от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний получено не будет, Минздрав предложит сократить самоизоляцию до 10 дней с условием, что на восьмой день человек сделает тест на Covid-19 и его результат будет негативным.

Министр рассказала, что Еврокомиссия предложила государствам ЕС обсудить одинаковые принципы применения самоизоляции и тестирования на Covid-19. "У стран было время предоставить свое мнение до вчерашнего полудня", - сказала она.

По мнению главы Минздрава, одинаковые требования к самоизоляции и тестированию на Covid-19 по всей Европе позволили бы "общей картине стать немного более прогнозируемой".

В настоящее время люди, которые контактировали с больными Covid-19 или посетили страны с относительно высокой заболеваемостью, должны находиться в 14-дневной самоизоляции.