Вт, 8.09.2020
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Владимир Познер о Навальном
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Видео ⟩ Упс! Оказывается, дуршлаг нужно использовать так

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

При использовании дуршлага продукты могут упасть в раковину? Раздражает? Пользовательница Сети в TikTok поделилась своим открытием, которое может быть полезно и вам! 

Никогда не поздно научиться чему-то новому, особенно тому, что может облегчить вашу повседневную рутину на кухне. 

Место дуршлага не в раковине? 

Ваша очередь готовить спагетти на обед? Вы выбрали лучшую кастрюлю, заполнили водой и кинули туда пачку макарон. После того, как приготовили спагетти, нужно слить воду. И что вы делаете? Кладете дуршлаг в раковину и наливаете воду? Не переживайте - вы не одни. Так делают практически все! 

Время для перемен! 

Пользовательница ТikТok Джоанна поделилась в своем видео необычным открытием: дуршлаг нужно использовать не в раковине, а в кастрюле, чтобы ни одна "макаронина" не выпала. 

Важно, чтобы дуршлаг и кастрюля были одинакового размера. 

Открытие Джоанны смотрите на видео:

@johannawestbrook

I was today years old when I fount this out ##tiktokhacks ##lifehacks ##food ##foodhacks ##foodie ##fyp

♬ original sound - johannawestbrook

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