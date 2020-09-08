Видео ⟩ Упс! Оказывается, дуршлаг нужно использовать так

Никогда не поздно научиться чему-то новому, особенно тому, что может облегчить вашу повседневную рутину на кухне.

Место дуршлага не в раковине?

Ваша очередь готовить спагетти на обед? Вы выбрали лучшую кастрюлю, заполнили водой и кинули туда пачку макарон. После того, как приготовили спагетти, нужно слить воду. И что вы делаете? Кладете дуршлаг в раковину и наливаете воду? Не переживайте - вы не одни. Так делают практически все!

Время для перемен!

Пользовательница ТikТok Джоанна поделилась в своем видео необычным открытием: дуршлаг нужно использовать не в раковине, а в кастрюле, чтобы ни одна "макаронина" не выпала.

Важно, чтобы дуршлаг и кастрюля были одинакового размера.

Открытие Джоанны смотрите на видео: