Видео ⟩ Упс! Оказывается, дуршлаг нужно использовать так

При использовании дуршлага продукты могут упасть в раковину? Раздражает? Пользовательница Сети в TikTok поделилась своим открытием, которое может быть полезно и вам!
Никогда не поздно научиться чему-то новому, особенно тому, что может облегчить вашу повседневную рутину на кухне.
Место дуршлага не в раковине?
Ваша очередь готовить спагетти на обед? Вы выбрали лучшую кастрюлю, заполнили водой и кинули туда пачку макарон. После того, как приготовили спагетти, нужно слить воду. И что вы делаете? Кладете дуршлаг в раковину и наливаете воду? Не переживайте - вы не одни. Так делают практически все!
Время для перемен!
Пользовательница ТikТok Джоанна поделилась в своем видео необычным открытием: дуршлаг нужно использовать не в раковине, а в кастрюле, чтобы ни одна "макаронина" не выпала.
Важно, чтобы дуршлаг и кастрюля были одинакового размера.
Открытие Джоанны смотрите на видео:
@johannawestbrook
I was today years old when I fount this out ##tiktokhacks ##lifehacks ##food ##foodhacks ##foodie ##fyp♬ original sound - johannawestbrook
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