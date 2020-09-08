ВИДЕО ⟩ В аэропорту Киева женщина "прогулялась" по крылу самолета

В соцсетях опубликовано видео длительностью около минуты, на котором женщина как ни в чем ни бывало прогуливалась по крылу самолета. Она вернулась в самолет только после приглашения стюардессы.

Инцидент произошел 31 августа в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве.

Молодая женщина вместе с мужем и детьми возвращалась с Анталии.

Муж рассказал, что жене стало "слишком жарко" и ей нужно было проветриться.

Вряд ли короткая прогулка того стоила, так как теперь женщина на всю жизнь занесена в черный список компании Ukraine International Airlines и больше не сможет пользоваться ее услугами. В авиакомпании также заявили, что правонарушитель может получить "очень большой штраф".

На место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности аэропорта, полиция и врачи, которые пришли к выводу, что женщина не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает Ukraine International Airlines.

Авиакомпания отметила, что женщина подала плохой пример своим детям.