Вт, 8.09.2020
В общем, я бы хотел встретиться с Владимиром Путиным. Можно сказать, это моя грандиозная мечта. Я бы хотел пообщаться с Владимиром Путиным, который так много делает для России. Боб Хартли, главный тренер "Авангарда" и сборной Латвии по хоккею
Боб Хартли, главный тренер "Авангарда" и сборной Латвии по хоккею

Маски могут стать обязательными, если количество случаев заражения Covid-19 увеличится

Маска. Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Вопрос об обязательном ношении масок для лица в определенных ситуациях может быть рассмотрен, если заболеваемость Covid-19 в Латвии приблизится к 20 случаям на 100 000 населения, но в настоящее время она составляет менее пяти случаев, сказала в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Поэтому пока необходимости в обширном применении масок нет. Если же заболеваемость повысится до 20 случаев на 100 000 человек, ношение масок в отдельных ситуациях может быть вновь введено, и одним из первых мест, где их пришлось бы надевать, станет общественный транспорт, сказала министр.

Также Винькеле отметила, что в случае, если бы пришлось вернуться к обязательному ношению масок, соблюдение этого требования должно контролироваться намного строже, чем весной.

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