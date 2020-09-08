Маски могут стать обязательными, если количество случаев заражения Covid-19 увеличится

Вопрос об обязательном ношении масок для лица в определенных ситуациях может быть рассмотрен, если заболеваемость Covid-19 в Латвии приблизится к 20 случаям на 100 000 населения, но в настоящее время она составляет менее пяти случаев, сказала в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 министр здравоохранения Илзе Винькеле.