ВИДЕО ⟩ Курьёз на матче Кубка Стэнли - игрок забросил шайбу, но этого никто не заметил

В первом матче серии полуфинала Кубка Стэнли клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" разгромил "Нью-Йорк Айлендерс" со счётом 8:2 (3:1, 2:0, 3:1).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров в этом матче отметился голом и четырьмя голевыми передачами. Для форварда этот гол стал 34-м в плей-офф НХЛ за карьеру и он стал лучшим снайпером "Тампы" в истории Кубка Стэнли, обойдя Мартена Сен-Луи (33 гола).

Но самую удивительную шайбу в этом матче забросил центрфорвард Янни Гурд, который сделал это так, что даже арбитры поначалу ничего не заметили.

Следующий матч противостояния пройдёт 10 сентября.