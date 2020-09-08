ВИДЕО ⟩ Курьёз на матче Кубка Стэнли - игрок забросил шайбу, но этого никто не заметил

Забавный случай произошёл в первом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), когда никто не заметил, как шайба угодила в ворота одной из команд.
В первом матче серии полуфинала Кубка Стэнли клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" разгромил "Нью-Йорк Айлендерс" со счётом 8:2 (3:1, 2:0, 3:1).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров в этом матче отметился голом и четырьмя голевыми передачами. Для форварда этот гол стал 34-м в плей-офф НХЛ за карьеру и он стал лучшим снайпером "Тампы" в истории Кубка Стэнли, обойдя Мартена Сен-Луи (33 гола).
Но самую удивительную шайбу в этом матче забросил центрфорвард Янни Гурд, который сделал это так, что даже арбитры поначалу ничего не заметили.
Следующий матч противостояния пройдёт 10 сентября.
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