Вт, 8.09.2020
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  • Курьёз на матче Кубка Стэнли - игрок забросил шайбу, но этого никто не заметил

ВИДЕО ⟩ Курьёз на матче Кубка Стэнли - игрок забросил шайбу, но этого никто не заметил

ФОТО: Reuters/ScanPix

Забавный случай произошёл в первом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), когда никто не заметил, как шайба угодила в ворота одной из команд.

В первом матче серии полуфинала Кубка Стэнли клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" разгромил "Нью-Йорк Айлендерс" со счётом 8:2 (3:1, 2:0, 3:1).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров в этом матче отметился голом и четырьмя голевыми передачами. Для форварда этот гол стал 34-м в плей-офф НХЛ за карьеру и он стал лучшим снайпером "Тампы" в истории Кубка Стэнли, обойдя Мартена Сен-Луи (33 гола).

Но самую удивительную шайбу в этом матче забросил центрфорвард Янни Гурд, который сделал это так, что даже арбитры поначалу ничего не заметили.

Следующий матч противостояния пройдёт 10 сентября.

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