ФОТО ⟩ Латвийских волейболистов встретили дома

Напомним, в воскресенье, 6 сентября, латвийские волейболисты обыграли Кипр со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:23), гарантировав себе первое место в отборочной группе чемпионата Европы 2021 года.

Таким образом, латвийские волейболисты завоевали путёвку на чемпионат Европы спустя 26 лет.

Отборочный турнир латвийские волейболисты прошли в столице Кипра и в течение восьми дней провели шесть матчей. Игроки признались, что квалификация не была лёгкой и таким же оказался путь домой.

Чемпионат Европы по волейболу 2021 года пройдёт в августе и сентября в Польше, Чехии, Финляндии и Эстонии. Сборная Латвии начнёт подготовку к турниру весной следующего года.

Фото: Латвийские волейболисты вернулись домой