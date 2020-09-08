ФОТО ⟩ Латвийских волейболистов встретили дома

В понедельник вечером мужская сборная Латвии по волейболу вернулась в Ригу, где её встретили болельщики и представители СМИ.
Напомним, в воскресенье, 6 сентября, латвийские волейболисты обыграли Кипр со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:23), гарантировав себе первое место в отборочной группе чемпионата Европы 2021 года.
Таким образом, латвийские волейболисты завоевали путёвку на чемпионат Европы спустя 26 лет.
Отборочный турнир латвийские волейболисты прошли в столице Кипра и в течение восьми дней провели шесть матчей. Игроки признались, что квалификация не была лёгкой и таким же оказался путь домой.
Чемпионат Европы по волейболу 2021 года пройдёт в августе и сентября в Польше, Чехии, Финляндии и Эстонии. Сборная Латвии начнёт подготовку к турниру весной следующего года.
Фото: Латвийские волейболисты вернулись домой
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