Депутат Сейма Даудзе находится в самоизоляции

Депутат Сейма Гундар Даудзе (СЗК) сейчас находится на карантине, но первый тест на Covid-19 у него был отрицательным. Об этом депутат сообщил во вторник на удаленном заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией. Карантин, или самоизоляцию п