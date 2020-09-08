Депутат Сейма Даудзе находится в самоизоляции

Депутат Сейма Гундар Даудзе (СЗК) сейчас находится на карантине, но первый тест на Covid-19 у него был отрицательным. Об этом депутат сообщил во вторник на удаленном заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией. Карантин, или самоизоляцию п
Карантин, или самоизоляцию по месту жительства должны соблюдать контактные лица заболевшего.
Даудзе сообщил, что скоро пойдет сдавать второй тест на Covid-19.
С Даудзе агентству LETA связаться пока не удалось. Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) вскоре предоставит более подробную информацию о том, как сложившаяся ситуация повлияет на работу парламента.
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