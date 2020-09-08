Латвия планирует обеспечить лечение десяти белорусским активистам

"Мы окажем им поддержку, чтобы они могли приехать в Латвию без запроса убежища. На время - примерно на месяц, в течение которого получат лечение", - сказала она. Речь идет о приеме 10 белорусов и, возможно, их членов семьи. Обязательную самоизоляцию эти люди смогут провести в любом медучреждении.

Калниня-Лукашевича рассказала, что в Беларуси есть люди, выразившие интерес к возможности получить политическое убежище.

"Латвия готова выдать визы, чтобы эти люди могли легально попасть к нам в страну и запросить убежище. Интерес к такой возможности умеренный", - сказала она.

По ее словам, большинство активистов хотят остаться в Беларуси и добиться перемен.

"Они хотят перемен, хотят фиксировать происходящее. Одно из дел - "черная книга", в которую будут внесен представители органов власти, которые лично осуществляли насилие против людей", - рассказала парламентский секретарь.

Ранее сообщалось, что Латвия выделит 150 тысяч евро для поддержки гражданского общества в Белоруссии.