Редактора Tut.by обыскали, а ее дочь задержали

По данным издания, силовики сообщили, что обыск проводится в рамках некоего уголовного дела.

Позже сотрудники полиции вывели из квартиры дочь журналистки Валерию Уласик. Ее посадили в машину и увезли. Валерия Уласик успела сообщить, что ее задержали по административному делу об участии в несанкционированной акции, а также подозревают по уголовному делу об участии в массовых беспорядках.

Как уточнил Tut.by, к редактору издания Галине Уласик у сотрудников правоохранительных органов претензий нет. Они приехали забрать ее дочь.

"Я на свободе, они не ко мне пришли. (…) Я не знаю, на каком основании они забрали ее по этому делу", - заявила Галина Уласик.